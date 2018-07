A ação surge após o governo de Quebec, no Canadá, ter aprovado lei para limitar manifestações estudantis

Os hacker divulgaram os dados de pelo menos 131 pessoas. FOTO: Jon Nazca/Reuters

TORONTO – O grupo Anonymous cumpriu a ameaça de atacar o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, que será disputado no dia 10 de junho, divulgando os dados de, pelo menos, 131 pessoas que compraram ingressos para a prova.

O canal de televisão público canadense CBC divulgou nesta quinta-feira que fez contato com várias pessoas que aparecem na lista divulgada pelo grupo e confirmou que nomes, endereços de e-mail, números de telefone, entre outros dados, estão corretos.

O Anonymous ameaçou atacar a organização do GP depois que o Governo de Quebec aprovou uma lei em caráter emergencial para limitar as manifestações estudantis contra o aumento das taxas universitárias.

Junto com os dados dos compradores, o grupo de “hackers” postou uma mensagem, dizendo que estão “ensinando a respeitar o esporte”. O texto ainda completava tentando mostrar “ideologia” por trás do ato: “A grande riqueza do esporte não é o dinheiro, mas a liberdade. O Anonymous nos lembra da importância da esportividade”.

Este não é o primeiro ataque do Anonymous justificado pelas ações governamentais canadenses. No início do ano, o órgão divulgou vídeo ameaçando o ministro de Segurança Pública do Canadá, Vic Towes, de divulgar detalhes de sua vida privada, caso não fosse retirado um projeto de lei que permitiria às autoridades recolherem informações sobre usuários da internet.

