Ataque contra sistema de trânsito de São Francisco, nos EUA, foi uma resposta contra bloqueio de celulares

SÃO PAULO – O sistema de transportes de São Francisco, nos EUA, foi atacado pelo Anonymous. O grupo atacou o site do sistema de Trânsito Rápido de São Francisco (Bart, na sigla em inglês) no domingo, e o serviço permaneceu fora do ar até segunda-feira, 15, com a mensagem “este site está no momento sob renovação”.

—-

O ataque foi uma resposta à medida da direção do Bart de bloquear o funcionamento de celulares para tentar impedir um protesto. Um grupo de manifestantes havia planejado uma ação na quinta-feira, 11, em protesto ao assassinato de um homem por um policial no metrô. A polícia e a direção do sistema de transportes optaram pelo bloqueio para tentar impedir a manfestação.

A direção do Bart disse que a medida foi “uma de várias táticas para garantir a segurança de todos na plataforma”. Houve várias manifestações contra a medida, do Twitter à Eletrônic Frontier Foundation, que classificou a decisão como uma afronta à liberdade de expressão.

Depois, no sábado, o Anonymous anunciou a #OpBART para derrubar o site da empresa. A primeira ação foi divulgar informações de contato para que os usuários pudessem enviar e-mails de protesto; depois, além de desfigurar a página, o grupo também divulgou informações pessoais de pelo menos 2,4 mil usuários.

“Na Bay Area, temos visto pessoas sendo amordaçadas. E uma vez mais, o Anonymous tentará mostrar àqueles envolvidos com a censura como é ser silenciado. A #OperationBART é uma operação voltada para o equilíbrio. Você não censura as pessoas por causa da vontade delas de falar contra as ocorrências nocivas em volta delas. O Bay Area Rapid Transit tomou a decisão consciente de ordenar às várias companhias de telefonia que encerrassem seus serviços do centro, inibindo aqueles nessas áreas de usarem seus celulares – mesmo em caso de emergência”.

“Nós sinceramente esperamos que essa série de ações sirva como alerta à Bart e todas as organizações públicas dos EUA a não se envolverem nesse tipo de comportamento perigoso e violador dos direitos humanos”.