Ação foi em protesto à negativa do Reino Unido em dar o salvo-conduto a Julian Assange, fundador do Wikileaks

SÃO PAULO – O site do Ministério da Justiça do Reino Unido foi atacado por ativistas do Anonymous. Segundo o porta-voz do órgão, o site sofreu ‘algumas alterações’. Contas do Anonymous no Twitter reivindicaram a autoria do ataque.

O governo britânico não sabe ao certo o que foi afetado. Mas, segundo as autoridades, o site é público e, por isso, não tem informações sensíveis. Nenhum outro sistema do Ministério da Justiça foi atacado.

Segundo o Anonymous, a ação foi parte da “Operação Assange Livre”, um apoio à Julian Assange, fundador do Wikileaks, que está refugiado na embaixada do Equador em Londres. O país latino-americano lhe concedeu asilo político na semana passada, mas para isso depende de um salvo-conduto do Reino Unido. Assange tenta evitar sua extradição para a Suécia, onde responde a um processo por crimes sexuais, e de lá possivelmente para os EUA, o país mais afetado pelos documentos vazados pelo Wikileaks.

O Reino Unido, porém, afirmou na segunda-feira, 20, que não dará o salvo conduto a Assange – e isso provocou a ira do Anonymous. Segundo o comunicado do grupo, a ameaça ao Wikileaks é também ameaça à “liberdade de expressão e à saúde de todas as nossas sociedades”.