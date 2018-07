??? Grupo de hackers ativistas protestam contra censura do país à internet

Ataque. Grupo publicou um vídeo anunciando a operação contra o governo turco. FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

ISTAMBUL – Um site das autoridades da Turquia foi atacado pelo grupo de hackers Anonymous nesta quinta-feira, 9, como parte de um protesto contra o que a organização chama de censura do governo turco à internet.

Com a eleição programada para daqui a três dias, o acesso ao site da autoridade das telecomunicações da Turquia, identificado como principal alvo do protesto contra um sistema de filtros na internet, foi bloqueado conforme o plano. As autoridades estavam trabalhando para combater a invasão.

“Não vamos nos omitir em face a um ataque ao nosso país por esse grupo. Convocamos órgãos governamentais para lutar contra tais crimes”, afirmou o diretor de uma associação que combate crimes de tecnologia, Yavuz Kocoglu, em comunicado.

Um grupo de hackers nacionalistas turcos afirmou que contra-atacou os sites do grupo, do qual muito se falou no ano passado devido a uma série de invasões de alto nível.

A agência de notícias estatal Anatolian afirmou que o especialista em segurança na web Huzeyfe Onal disse que o grupo planejava desativar o sistema de autoridades eleitorais durante a eleição de domingo. O Anonymous negou, afirmando que o pleito não seria interrompido.

Espera-se que partido AK Party, do primeiro-ministro Tayyip Erdogan, obtenha uma vitória e seu terceiro mandato na eleição.

No site anonnews.org, o grupo Anonymous publicou um comunicado intitulado “Operação Turquia”, prometendo combater o que afirmou ser censura na Internet.

Dezenas de milhares de pessoas protestaram em Istambul em maio contra a censura na Internet e planos de um novo sistema de filtragem, a ser inaugurado em 22 de agosto. Com ele, usuários devem escolher um dos quatro filtros –doméstico, familiar, infantil ou normal.

O Anonymous afirmou que o sistema pode possibilitar o monitoramento da atividade das pessoas na internet.

