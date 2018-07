Grupo diz que ação é em retaliação à colaboração da empresa com o FBI, que resultou na prisão de 14 hackers

SÃO PAULO – O Anonymous está chamando os seus seguidores e simpatizantes para um boicote ao serviço de pagamentos online PayPal. A carta pedindo que pessoas ligadas ao grupo parem de usar o serviço foi assinada também pelo LulzSec, outro grupo hacker responsável por ataques a sites de empresas e governos pelo mundo todo. Ambos os coletivos estariam insatisfeitos com as 14 prisões realizadas pelo FBI nos últimos meses, com as quais acreditam que o PayPal colaborou ao fornecer informações.

“Encorajamos que qualquer pessoa agora usando o PayPal imediatamente feche sua conta e considere uma alternativa”, diz a carta, que afirma que a parceria com o FBI “prova que eles não merecem os consumidores que têm”.

A rusga entre os hackers e o banco online começou quando o Wikileaks, exemplo e parceiro ideológico dos hackers anônimos, decidiu liberar uma quantidade massiva de documentos ligados à diplomacia norte-americana, em novembro de 2010. Os documentos revelaram informações sigilosas sobre a atuação de diplomatas no mundo todo, incluindo comentários de cunho pessoal ou de Estado, e por isso a reação do governo dos Estados Unidos foi enorme.

Visa, MasterCard e PayPal foram pressionadas para cancelar contas ligadas ao grupo pró-transparência, o que gerou a ira dos seus defensores. Em reação, o Anonymous realizou ataques aos sites das três empresas. O PayPal foi bomboardeado durante três dias, ficando offline a maior parte desse período.

Sobre o episódio, o empresa divulgou um comunicado oficial em que afirma trabalhar “ao lado da lei em todo mundo” quando é procurada e acredita “de boa fé que o crime ocorreu”.