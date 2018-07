Grupo declarou que vai desligar website do governo sírio ao redor do mundo em resposta a apagão de internet no país

BEIRUTE – O grupo global de hacking Anonymous disse que vai desligar websites do governo sírio ao redor do mundo em resposta ao apagão de internet em todo o país que o grupo acredita ter sido para silenciar a oposição ao presidente, Bashar al-Assad.

A Síria sofreu um apagão de comunicação na quinta-feira quando a conexão de Internet parou ao meio-dia. Linhas de telefone fixo e celulares também foram seriamente afetadas.

O governo sírio disse que “terroristas” atacaram as linhas de Internet, mas a oposição e grupos de direitos humanos suspeitam que se trate de trabalho das autoridades.

O grupo Anonymous, uma associação de grupos de hackers que se opõe à censura na Internet, disse que vai remover todos os ativos da web pertencentes ao governo de Assad fora da Síria, começando com embaixadas.

Às 8h desta sexta-feira (horário de Brasília) o site da embaixada da Síria na Bélgica havia caído, mas o da embaixada na China, que seria o primeiro alvo, segundo o Anonymous, continuava operando.

A maioria dos sites ministeriais estava fora do ar, mas isso também pode ser devido ao apagão.

