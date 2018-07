Grupo hacker responsabiliza o Vaticano por ‘escravidão de povos inteiros’ e chamou a instituição de ‘retrógrada’

CIDADE DO VATICANO – O grupo Anonymous, especializado em pirataria informática, anunciou nesta quarta-feira em seu blog oficial italiano que invadiu e tirou do ar o site da Santa Sé (www.vatican.va).

Fontes oficiais do Vaticano confirmaram que seu site está sendo atacado por hackers, embora em nenhum momento tenham relatado que o ataque seja obra do Anonymous. Essas fontes detalharam que técnicos do site estão trabalhando para tentar retomar o serviço o mais em breve possível. A página está há várias horas fora do ar.

O Anonymous, por sua parte, afirmou em seu blog italiano que decidiu atacar o site da Santa Sé “em resposta às doutrinas, às liturgias e aos preceitos absurdos e anacrônicos que a Igreja Apostólica Romana, com intenções de lucro, propaga e divulga no mundo inteiro”.

“Por quê? Por pura e simples diversão, nenhuma razão a mais”, diz tweet de uma das contas relacionadas ao grupo

Segundo esse grupo anônimo, a Santa Sé é “responsável” pela “escravidão de povos inteiros”, usando como pretexto o evangelho e a difusão do cristianismo no mundo.

Também acusa o Vaticano de ter ajudado criminosos nazistas, encobrir clérigos pedófilos, rejeitar “objetos frutos do progresso” como os preservativos e tentar erradicar o aborto.

“São retrógrados, um dos últimos bastiões de uma época felizmente ultrapassada”, continuou o Anonymous, que detalhou que sua ação não é contrária à religião cristã, “mas contra a corrupta Igreja Católica Romana”.

