Hackers derrubaram na tarde de quarta, 2, sites do governo egípcio e de Iêmen, informou o New York Times e a Gawker. O Anonymous, grupo que ficou conhecido pelos ataques feitos a empresas e governos em função da prisão de Julian Assange do Wikileaks, assumiu ser autor dos ataques.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O grupo fez uso da mesma tática, usando o DDoS ou “ataque de negação de serviço”, na qual os sites se tornam inutilizados por sobrecarga de demanda.

Os ataques são solidários aos protestos que acontecem no Egito desde o início da última semana de janeiro. O mesmo se deu na Tunísia, país que também teve seus sites atacados e o presidente derrubado. A movimentação popular na Tunísia animou os manifestantes egípcios que por sua vez desencadearam uma onda de protestos no Iêmen, país da penínsulo arábica que também tenta derrubar o seu atual presidente, Ali Abdullah Saleh, no cargo há 32 anos.

No Egito, segundo Gregg Housh disse ao NYT, o grupo teria atacado os sites do Ministério da Informação e o do partido do presidente Hosni Mubarak. No Iêmen, o Anonymous derrubou os sites do Ministério da Informação e o oficial do presidente Saleh.

Os ataques ao Iêmen fazem parte de uma série de protestos agendados pelos manifestantes para acontecer nesta quinta-feira, 3, e foi chamado de “dia de fúria”, assim como os egípcios apelidaram 25 de janeiro como “dia da revolução”.