Documento do Ministério da Segurança Interna mostra que EUA quer vigiar grupo de perto

O Anonymous precisa ser monitorado. Essa é a conclusão de um relatório de seis páginas escrito por um órgão subordinado ao Ministério da Segurança Interna dos Estados Unidos e vazado para a internet nesta quinta-feira.

Hackers ligados ao grupo voltaram a chamar a atenção do governo norte-americano por causa dos protestos contra o capitalismo financeiro, que reúne manifestantes na frente da Bolsa de Wall Street. Mais de 700 pessoas ligadas ao #OccupyWallStreet já foram presas.

O estudo faz uma análise detalhada das origens, atividades e motivações políticas do grupo, detalhadas ano a ano. Destaque especial para os últimos dois:

“O Anonymous aumentou sua notoriedade em 2010 com uma série de ataques mais complexos, motivados pela prisão do soldado norte-americano Bradley Manning por uma conexão com o Wikileaks, que resultou na liberação de centenas de documentos secretos do governo na internet.

Apesar de as ações anteriores do Anonymous terem sido justificadas como visões sobre a liberdade de expressão, suas declarações públicas mostram que a real intenção era retaliar os Estados Unidos pela custódia de Manning.

Em 2011, o Anonymous reforçou ainda mais suas atividades, mirando tanto o setor público como privado. Vários dos ataques realizados usaram o DDoS como sua ferramenta primária, enquanto outros usar outras técnicas. O grupo justificou quase todos os ataques conduzidos entre 2010 e 2011 citando injustiças sociais e políticas cometidas por cada organização vítima”.