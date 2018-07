”Um carteiro vasculhar sua correspondência é crime; as mesmas regras deveriam valer para a internet”

SÃO PAULO – O grupo hacker Anonymous divulgou um vídeo nessa sexta-feira, 27, onde convoca as pessoas a se mobilizarem contra o projeto de lei CISPA.

—-

O Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (Lei de Proteção e Compartilhamento de Inteligência Cibernética) – ou Cispa – é um projeto de lei que dispõe sobre o “compartilhamento de informações e inteligência sobre segurança digital”.

Ele foi aprovado nesta quinta-feira, 26, pelo câmara dos deputados do Congresso americano e agora vai para o Senado.

Hackers, ativistas, entidades defensoras de liberdades civis e usuários têm se articulado contra o projeto.

Com música dramática ao fundo, o vídeo do Anonymous chama a Cispa de “violação óbvia dos seus direitos” ao “permitir aos EUA coletarem informações sobre usuários da internet, além de monitorar sua atividade e uso”.

O pronunciamento diz que “um carteiro vasculhar sua correspondência é crime; as mesmas regras deveriam valer para a internet”.

O vídeo termina com o narrador conclamando o engajamento contra a lei: “A hora de agir é agora. Se inscreva em abaixo-assinados, ligue para o seu representante no Congresso e aniquile esse projeto no Senado.