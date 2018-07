Grupo hacker afirma ter interceptado teleconferência sobre investigação criminal e divulga e-mail interno de agente do FBI

SÃO PAULO – O Anonymous afirmou ter interceptado uma teleconferência entre a FBI e a Scotland Yard, a polícia inglesa, em que discutiam sobre a investigação criminal acerca dos próprios hackers, informou a agência Associated Press nesta sexta-feira, 3.

—-

O grupo hacker publicou um áudio de pouco mais de 16 minutos (ouça abaixo) em uma conversa do dia 17 de janeiro. O FBI confirmou a autenticidade da gravação e declarou que a “informação era destinada a autoridades policiais e só foi obtida através de um ação ilegal”.

Segundo informações da agência, o áudio foi editado para ocultar os nomes dos suspeitos.

Além da gravação interceptada, o Anonymous colocou na rede um e-mail supostamente enviado por um agente da FBI que dava detalhes e uma senha para acessar a chamada.

“O FBI pode vai ficar curioso sobre o modo como nós conseguimos ler sua comunicação interna por algum tempo agora”, disse o grupo pelo Twitter.

Suposto áudio com a teleconferência entre FBI e Scotland Yard:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/pl3spwzUZfQ" width="570" height="325" wmode="transparent" /]

/ com informações da Associated Press