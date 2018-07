Grupo hacker publica lista de links para o download via torrent de toda a discografia da empresa dos últimos onze anos

SÃO PAULO – Em mais uma ação em resposta ao fechamento do Megaupload, o Anonymous publicou, na madrugada desta segunda-feira, 23, uma lista com links para o download via torrent de toda a discografia da Sony dos últimos onze anos. Alguns filmes produzidos pelo empresa no período também estão disponíveis.

A listagem foi publicada acompanhada por uma mensagem dizendo que, apesar do fechamento do site de compartilhamento de arquivos Megaupload, ainda há formas de se baixar conteúdo pela rede.

Poucas horas depois do fechamento do Megaupload, na quinta-feira, 19, o coletivo hacker derrubou sites de instituições como Universal Music, Associação das Gravadoras (RIAA) e Associação Cinematográfica (MPAA) dos Estados Unidos. A operação foi intitulada#OpMegaupload ou #OpPayback e citava a luta contra os projetos de lei Sopa e Pipa.

Na sexta-feira, foi a vez do FBI sofrer represálias: o grupo publicou dados pessoais do diretor Robert Mueller em diversas redes sociais.

