O grupo Anonymous negou que seja responsável pelo ataque aos servidores da PlayStation Network, rede de jogos online da Sony que foi invadida no mês de abril. Mais de 100 milhões de usuários tiveram seus dados – inclusive números de cartão de crédito – roubados. “Sejamos claros. Somos uma legião, mas não fomos nós”, afirma um texto postado no blog da organização.

—-

O Anonymous é um grupo organizado de hackers nascido no 4chan e que ficou famoso por ataques anti-Scientologia e pró-Wikileaks. No ano passado, seus ataques atingiram sites como o da MasterCard e o da Visa, que ficaram fora do ar por algum tempo.

O porta-voz Dan Race, da Sony, não quis comentar as declarações e ressaltou que há uma investigação criminal em curso.

Na última quarta-feira, a Sony acusou o Anonymous de ser o responsável pelo ataque, afirmando que encontrou em seus servidores um arquivo de nome ‘Anonymous’, contendo um arquivo de texto com a frase ‘We are a legion’ (‘Nós somos uma legião’). A empresa conduziu a acusação para o Congresso norte-americano, que está investigando como a Sony está protegendo os dados de seus clientes.

/REUTERS