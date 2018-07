Diretor da agência de segurança interna tem alertado a Casa Branca do potencial do grupo em derrubar até o sistema elétrico

SÃO PAULO – Autoridades dos EUA estão preocupadas que o grupo Anonymous organize um ataque de grandes proporções em algum momento no futuro. De acordo com uma reportagem publicada pelo Wall Street Journal nesta terça-feira, 21, o diretor da Agência de Segurança Interna (NSA, na sigla em inglês), o general Keith Alexander, tem feito reuniões para alertar a Casa Branca da ameaça de o grupo conseguir até cortar o fornecimento de energia com um ataque online.

A reportagem lembra que o Anonymous nunca fez qualquer ameaça do tipo e que os ataques têm tido um fundo político, focado em alvos privados, como bancos e sites, além de organizações, que apoiaram ações contra o Wikileaks e políticas que restringem a liberdade de expressão na internet, como as propostas de lei antipirataria Stop Online Piracy Act (Sopa) e Protect IP Act (Pipa).

Mas, de acordo com fontes do governo norte-americano ouvidas pela reportagem, as autoridades acreditam que o Anonymous está caminhando para alguma ação mais perigosa, que pode ocorrer em um ou dois anos, ameçando o fornecimento de energia.

A reportagem afirma que as empresas que operam o sistema elétrico são alvos de ataques constantes e têm planos emergenciais para restabelecer a energia em caso de um ataque online, inclusive de ciberespiões estrangeiros.

O especialista em segurança online James Lewis, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que há uma ameaça real. Ele tem estudado as ações do Anonymous e afirmou ao jornal: “Você quer ocupar Wall Street? Que tal desligar Wall Street? Mesmo por um dia”, disse.

Uma porta-voz da Casa Branca não quis dar detalhes das reuniões, mas afirmou que o governo considera a segurança virtual uma alta prioridade. “Estamos trabalhando sem descanso para nos proteger das ameaças enfrentadas atualmente, seja por parte de outras nações, criminosos online ou de grupos de hackers ativistas”, disse Caitlin Hayden.