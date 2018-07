Grupo hacker anuncia que fará ataque coordenado para tirar a rede social do ar no próximo dia 5 de novembro

Manifestantes com a máscara que homenageia Guy Fawkes. FOTO: AP

SÃO PAULO – Depois de derrubar os sites do Pentágono e da OTAN, roubar gravações da News Corp e até ajudar no conflito da Síria, o Anonymous agora planeja uma das suas mais complexas operações: destruir o Facebook.

Preocupados com a invasão de privacidade e o com o poder acumulado pela organização, os hackers querem fazer um ataque coordenado para tirar a rede social do ar e já escolheram até o dia, o próximo 5 de novembro.

O dia escolhido é simbólico, já que representa a data histórica em que Guy Fawkes, um especialista em explosivos, tentou acabar com a vida do rei protestante Jaime I e explodir o parlamento inglês, em 1605. A conspiração católica de que Fawkes fazia parte acabou sendo descoberta às vésperas do atentado, condenando-o à forca.

Seu plano de detonar o parlamento foi realizado apenas na ficção, com o personagem V, da graphic novel V de Vingança. Em toda a história o anarquista imaginado por Alan Moore usa uma máscara homenageando Fawkes, a mesma escolhida pelos hackers como símbolo do Anonymous.

Veja o comunicado divulgado por eles:

“O meio de comunicação que todos vocês adoram será destruído. Se você é um hacktivista ou uma pessoa desejando proteger a liberdade de informação no mundo, junte-se a nós e ajude a destruir o Facebook e a salvar nossa privacidade. O Facebook vende informações dos seus usuários para agências governamentais e dá acesso clandestino a firmas de segurança para que elas espiem pessoas ao redor do globo. Algumas dessas firmas trabalham para governos autoritários, como os do Egito e Síria. Tudo que você faz no Facebook fica no Facebook independentemente das suas configurações de privacidade, enquanto deletar sua conta é impossível. Mesmo se você deletá-la, suas informações pessoais ficam no Facebook e podem ser lembradas a qualquer momento. Configura-lo para um modo mais “privado” é uma ilusão. O Facebook sabe mais de você que sua família. Você não pode fugir da realidade que vocês, pessoas da internet, vivem. O Facebook é oposto da causa Antisec. Vocês não estão seguros de nenhum governo. Um dia vamos olhar para trás e perceber que o que fizemos foi certo, e aí todos irão agradecer os árbitros da internet. Não estamos prejudicando, mas tentando salvar vocês. Os tumultos estão em curso. Não é uma batalha sobre o futuro da privacidade ou da publicidade, mas sim por escolha e consenso. As pessoas estão sendo levadas a fazer coisas das quais não entendem as consequências. O Facebook diz que dá opções aos seus usuários, mas isso é completamente falso. Ele dá aos seus usuários a ilusão de fazer isso, mas escondem alguns detalhes para “próprio bem” deles enquanto fazem milhões de dólares. Quando um serviço é gratuito, o que isso realmente quer dizer é que ele está fazendo dinheiro de você e das suas informações. Pense um pouco e se prepare para um dia histórico, 5 de novembro, #opfacebook. Esse é o nosso mundo agora. Nós existimos sem nacionalidade, sem base religiosa. Temos o direito de não sermos subjulgados, vigiados e usados para o lucro. Temos o direito de não vivermos como escravos”

