Hackers criticaram prática de só permitir acesso a arquivos mediante doação à organização de Julian Assange

SÃO PAULO – Em declaração oficial, o Anonymous anunciou que não apoia mais o Wikileaks, chefiado por Julian Assange. As críticas do grupo hacker começaram na quarta, quando mais de 13 mil e-mails do candidato presidencial Mitt Romney e do partido republicano dos EUA foram vazados no site da organização e não podiam ser acessados imediatamente.

Para ler o conteúdo era necessário fazer uma doação entre US$ 15 e US$ 100 ao Wikileaks, usando cartões de crédito ou esperando por alguns minutos até que o banner sumisse. Pelo Twitter, o Paranoia, site de vazamentos do Anonymous, criticou a iniciativa, perguntando de o Wikileaks havia “cometido suicídio“. A resposta veio também pelo Twitter: ”Uma campanha de ‘twitte, compartilhe ou doe’ não é uma ‘paywall’. Você pode ler sobre nossos sistemas de financiamento e bloqueio aqui: http://shop.wikileaks.org/donate“.

Hoje foi divulgada uma declaração em nome do Anonymous que anuncia o rompimento entre as duas organizações. Nela, o grupo hacker diz que “não há nada de errado em pedir doações”, mas que o Wikileaks perdeu a direção ao se focar “mais e mais em Julian Assange”.

“Nós”, diz o texto, “estamos mais interessados em governos transparentes e em trazer à luz documentos e informações que eles querem esconder do público”. O Link acessou o site do Wikileaks às 18h10 desta quinta-feira, 11, e não teve problemas ao acessar o grupo de documentos chamado “The Global Intelligence Files”. Não havia nenhum dispositivo de paywall que impedisse a visualização dos arquivos. Não houve mais manifestações do Anonymous.