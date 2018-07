Grupo divulgou dois documentos ligados à organização militar e mandou mensagem para o FBI

SÃO PAULO – O grupo de hacktivistas Anonymous afirmou nesta quinta-feira, 21, que teve acesso a mais de 1 GB de documentos restritos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), organização militar que reúne atualmente 28 países, notoriamente os Estados Unidos e outros europeus, como França, Itália e Alemanha. O coletivo diz ter invadido os servidores da organização e comprovou com dois documentos divulgados durante a tarde.

—-

O ataque vem logo após a prisão de 14 membros do grupo pelo FBI e deve desencadear uma nova perseguição aos articuladores do grupo. Logo após a divulgação do ataque, o grupo twittou: “Querido FBI: você não pode prender uma ideia. Quanto mais você prender, mais nós vamos rugir. Não estamos mais assustados“.

O primeiro documento revelado tem 36 páginas e data de 27 de agosto de 2007 e aparenta ser um orçamento e uma lista de custos para a compra de um novo equipamento (chamado de HQ ISAF Joint CIS Control Centre). Já o segundo pdf fala sobre as regras que os membros da NATO devem obedecer para que seja garantida a segurança de documentos e informações considerados secretos ou ultrasecretos.“Parece que ninguém lá leu”, provocou o grupo no Twitter.

“Nós temos muito material restrito“, garante o Anonymous, que diz que seria “irresponsável” da parte deles a divulgação de todo o material. Os hackers também afirmaram que conseguiram um lote de e-mails do tabloíde inglês The Sun, mas que não irá divulgá-lo pois atrapalhariam as investigações da Justiça.