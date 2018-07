Em uma resposta ao congresso norte-americano, a Sony deu a entender que o grupo organizado Anonymous, surgido no 4chan e responsável por ataques anti-Scientologia e pró-Wikileaks, pode estar por trás do vazamento de dados da PlayStation Network. De acordo com a Sony, um arquivo de nome Anonymous – e contendo a frase “Nós somos uma legião” – foi postado nos servidores do PlayStation.

Usada para conectar jogadores do mundo todo, a rede foi atacada por hackers em 18 de abril, mas a companhia só tomou conhecimento do prejuízo no dia seguinte, quando deixou a PSN offline. A violação pode ter levado ao roubo de 10,7 mil registros de cartões de débito e 12,7 mil números de cartões de crédito. No começo de maio, a rede sofreu uma nova invasão, que pode comprometer mais de 25 milhões de contas.

“Até hoje, as companhias de cartão de crédito não reportaram nenhuma transação fraudulenta relacionada ao ataque”, nota a Sony em nota divulgada à imprensa. Para a companhia, isso indica que a invasão tem um componente político-ideológico, não financeiro. Um processo movido contra o hacker George Hotz (que usa o nickname geohot), responsável por abrir o PS3 para games externos e emulações do PS2, pode ser o motivo. O grupo nega relação com o crime.