Nesse período, a ansiedade por descobrir “as respostas que só levaram a mais perguntas” fizeram os fãs de Lost procurarem formas para acompanhar a série, driblando o intervalo de meses para a exibição na TV a cabo – ou até de um ano para ver no canal aberto.

Quem começou a assistir a Lost pelas caixas de DVD descobriu que poderia ver a série assim que ela foi exibida nos Estados Unidos. Foi o suficiente para que se familiarizassem com sites para fazer para download não só Lost mas de outras séries e filmes que nem passaram no cinema.

A resposta veio nesta temporada. O canal pago AXN transmitiu os episódios com intervalos de duas semanas. O penúltimo vai ao ar no domingo, 23. E o “season finale”, apenas dois dias depois de exibido nos Estados Unidos. “Sabemos como é o fã de Lost e a ansiedade do último capítulo será muito grande”, disse Stefania Granito, diretora de consumer marketing da Sony. “Dois dias é o intervalo mínimo para ter uma exibição de qualidade.”