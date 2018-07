Dados de agosto de 2010 da empresa russa de segurança Kaspersky Lab, apontavam o Brasil como o maior celeiro de Trojans bancários, voltados para roubar dados pessoas, senhas e número de cartão dos usuários. A pesquisa apontava que cerca 13% dos computadores brasileiros já haviam sido infectados por um trojan banker e que brasileiros eram os autores de pelo menos 36% deles.

Justamente contra esse tipo de ameaça e com a intenção de criar um software adequado ao contexto brasileiro, uma equipe de três técnicos se juntaram em 2006 para criar o primeiro antivírus inteiramente brasileiro.

O AVware, que estava até então na sua versão beta, acaba de se lançar ao mercado no país.

João Eduardo Vieira, ex-coordenador técnico do laboratório Antivírus do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT-USP) e um dos criadores do software, avalia, após cinco anos de pesquisa, que o mercado brasileiro estava “mal assessorado” na questão de antivírus. O contexto brasileiro, segundo ele, não era captado. O quadro nacional é o de máquinas não tão potentes, ameaças majoritamente ( mais de 80%) sendo por vírus bancários e a ausência de um laboratório no Brasil que fizesse atualizações constantes sobre novas ameaças.

Por esse viés a empresa criou o AVware de maneira que ficasse um software leve, que não utilizasse tanto as máquinas dos usuários, com foco em trojan bankers e contando com o Virtual Lab, que permite que o antivírus faça 12 atualizações por dia automaticamente. O Virtual Lab é um site criado por Vieira, pelo qual qualquer pessoa pode enviar um arquivo ou link suspeito. Detectado algum perigo, a análise é enviada para o usuário e computada no banco de dados.

João Vieira conta que optaram por um antivírus pago e acredita que há mercado no Brasil que aceite pagar por programas de segurança. “Há 10 anos era difícil comprar um antivírus, partia-se então para a pirataria, baixavam softwares gratuitos. Mas, no Brasil, é uma questão de preço”.

As versões domésticas variam de R$ 50 (uma licença) a R$ 116 (cinco licenças) e a corporativa sai por no máximo R$ 40.

A AVware chega agora no mercado com parcerias vendendo seu produto através da venda por lojas ou pelo site. “A meta é fazer a marca ficar conhecida e começar a vender o softares já imbutido em computadores, estamos vendo parcerias para isso”.

Além disso, Vieira afirma que há a intenção de ampliar o software e torná-lo multiplataforma. A intenção é se tornar uma opção para smartphones e tablets. A empresa, que começou com três funcionários, hoje tem mais de 50 funcionários e uma prévia de faturamento para 2011 de R$ 600 mil.

No mundo, segundo dados da Oesis OK de julho de 2010, os antívirus mais utilizados são:

1) avast! – versão gratuita – (11,5%)

2) Avira AntiVir Personal – Gratuito (9,2%)

3) AVG – versão gratuita (8,6%)

4) Microsoft Security Essentials (7,5%)

5) avast! Antivirus (5,4%)

6) Kaspersky Internet Security (4,5%)

7) Norton AntiVirus (4,2%)

8) NOD32 (3,9%)

9) avast! Antivirus Professional (3,5%)

10) McAfee VirusScan (3,3%)