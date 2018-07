A Intel ofereceu concessões na busca pela aprovação de reguladores da União Europeia para sua aquisição da fabricante de software de segurança McAfee por US$ 7,7 bilhões.

As ações da McAfee, segunda maior companhia do setor depois da Symantec, subiram 1,7% após a notícia, enquanto que as ações da Intel registraram queda de 1,6%.

A Comissão Europeia, órgão regulador da UE, disse em seu site que estendeu o prazo de 12 para 26 de janeiro após a Intel afirmar que iria se comprometer a lidar com as questões de concorrência que a operação levanta.

A Comissão não deu detalhes sobre as concessões, e o porta voz da Intel Chick Mulloy não quis comentar o caso, afirmando que tais concessões são assunto privado.

Mas Mulloy disse que a Intel espera concluir a aquisição da McAfee até o fim do primeiro semestre do ano.

A Comissão teme que a Intel possa embutir certos elementos da tecnologia anti-vírus da McAfee em seus chips para PC, que são os microprocessadores mais usados do mundo, o que lhe daria uma vantagem injusta sobre concorrentes, segundo duas fontes próximas ao caso.

