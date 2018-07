Como antecipamos aqui na semana passada, parece que o Twitter está mesmo para anunciar o seu modelo de publicidade. Citando como fonte “uma pessoa informada nos negócios da companhia“, o Wall Street Journal diz que a plataforma seria muito similar ao Google Ad Words, em que os anúncios aparecem de acordo com o termo buscado.

Assim como no maior site de pesquisas do mundo, as propagandas ficariam restritas às buscas do Twitter Search, que consulta termos em tempo real. A linha de atualizações ficará livre das novidades. “Se você buscar por ‘laptop’, o Twitter pode te oferecer uma promoção da Dell, que aparecerá apenas nos resultados da consulta”, diz a reportagem. Como os tweets normais, eles não poderão passar dos 140 caracteres.

As empresas poderiam espalhar suas mensagens também por aplicativos que usam a API do Twitter, que teriam a opção de divulgá-las ou não. Se escolherem entrar na estratégia, os serviços dividiriam parte do bolo com o Twitter.com.

No entanto, o novo modelo deve iniciar a competição entre o Twitter e

essas ferramentas, já que a intenção do site é centralizar a conversa e também o dinheiro das grandes marcas. Como resultado dessa briga, o Twitter deve aprimorar a sua home, como revelou um engenheiro da empresa, Alex Payne. “Se você tivesse acesso aos serviços que os empregados do Twitter têm, não iria querer usar outro aplicativo”, twittou.

Essas supostas inovações não têm data oficial para sair, nem a anunciada plataforma de negócios. Mas o gerente de monetização de produtos Anamitra Banerji, em uma conferência, deixou escapar que o modelo de publicidade deve ser anunciado em menos de um mês – ou ao menos sua versão beta.