SÃO PAULO – Anunciados publicamente em setembro pelo Facebook, os anúncios em vídeo ainda devem demorar um bocado para entrar no ar na rede social. De acordo com o site americano Mashable, o recurso pode começar a aparecer na linha do tempo dos usuários entre o final de março e o final de julho.

Segundo as fontes da publicação, a empresa ainda está revendo as funcionalidades do serviço, testado com anúncios do filme “Divergente”, da produtora Lionsgate – o único cliente que aderiu ao recurso em dezembro. Entre as preocupações do Facebook, estariam a capacidade de prover servidores suficientes para a demanda das empresas, bem como métricas e análises suficientes sobre a performance dos anúncios.

As fontes ainda comentaram que o Facebook está reticente quanto aos valores cobrados pelos anúncios – originalmente, eles custariam entre US$ 1 milhão e US$ 2,5 milhões, mas agora devem ser reduzidos para US$ 600 mil por dia, atingindo um entre quatro grupos potenciais de audiência, divididos em gênero e idade (mais ou menos de 35 anos de idade).

É um preço alto, se comparado com os US$ 400 mil cobrados pelo YouTube e pelos US$ 450 mil pelo Yahoo, de acordo com a publicação Digiday. O Facebook, entretanto, se negou a comentar os valores.