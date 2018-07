Rede de microblogging deve separar usuários em 350 categorias de acordo com seu comportamento e tweets

NOVA YORK – O Twitter começará a permitir que anunciantes selecionem diretamente usuários com base nos interesses revelados em seus tweets, disse a rede social nesta quinta-feira, 30.

Num esforço para atrair anunciantes para seu programa de anúncios pagos, a companhia também reduziu o preço mínimo de “tweets patrocinados” para apenas US$ 0,01.

Não mais satisfeito em ser um fórum “estúpido”, o Twitter adotou a estratégia de ativamente analisar o que cada usuário está lendo e tweetando com o objetivo de identificar os interesses de cada indivíduo.

O Google há muito conquistou grande lucro ao divulgar anúncios baseados nas expressões buscadas por usuários, enquanto o Facebook, um rival do Twitter, encoraja usuários a inserir ativamente o que “curte”. Mas o Twitter enfrenta há bastante tempo o desafio de analisar indiretamente essas preferências.

O Twitter agora permitirá que companhias enviem anúncios pagos sob a forma de tweets para grupos de usuários, divididos em mais de 350 categorias de interesses elaboradas pelo próprio Twitter.

O presidente-executivo Dick Costolo disse nos últimos meses que o valor de sua empresa está em sua capacidade de analisar seu fluxo de informação e construir um “gráfico de interesse” demonstrando os perfis de preferência de seus usuários – que poderia ser utilizado por anunciantes para apresentar anúncios relevantes e direcionados.