Lembra da plataforma anunciada pelo Twitter que prometia dar acesso ao serviço de microblogging dentro de outros sites? Com ela instalada, usuários poderiam companhar a timeline de seu site preferido e enviar mensagens sem ter de mudar de página. Pois é. O Twitter @anywhere saiu do papel e já está funcionando para quem quiser disponibilizar o serviço em seu site – o que é bem simples de ser feito: não é necessário baixar nada, apenas colar algumas linhas de cógido javascript na programação da página.

O @anywhere promete trazer mais usuários e fazer com que eles interajam mais com o site. O post no blog oficial que anuncia o início do serviço cita Foursquare, The Huffington Post, Wall Street Journal e The Guardian como entusiastas da plataforma.