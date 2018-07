A fundadora do site, Arianna Huffington. FOTO:Mark Lennihan/AP – 23/09/2010

A AOL anunciou nesta segunda-feira, 7, a aquisição do site de notícias The Huffington Post por US$ 315 milhões, uma operação que criará um grupo de mídia com base combinada de 117 milhões de visitantes por mês nos Estados Unidos.

A companhia de internet norte-americana afirmou que pagará US$ 300 milhões em dinheiro, mas não especificou como a quantia restante será paga.

A co-fundadora do Huffington Post, Arianna Huffington, ocupará a presidência do recém-formado The Huffington Post Media Group, segundo a AOL.

Por meio da aquisição, a AOL afirmou que vai acelerar sua estratégia de oferecer notícias, análises e entretenimento.

O novo grupo de mídia deve alcançar 270 milhões de pessoas em todo o mundo, conforme a empresa.

O negócio deve ser concluído no final do primeiro semestre deste ano ou no início do segundo.

