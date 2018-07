FOTO: Kimberly White/REUTERS

A AOL está explorando opções estratégicas, que incluem uma possível aliança com o Yahoo, e contratou consultorias financeiras para ajudá-la, segundo reportagem de domingo do Wall Street Journal, citando fontes não-identificadas.

—-

Uma fonte próxima ao Yahoo disse à Reuters que a empresa, contudo, não está ativamente avaliando propostas, e não possui discussões com a AOL.

Representantes de ambas as companhias não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

A AOL ainda não apresentou uma proposta ao Yahoo, segundo o jornal, acrescentando que os consultores apresentaram à companhia diferentes ideias sobre um acordo potencial.

As opções incluem a fusão dos negócios online do Yahoo e da AOL e a cisão dos ativos do Yahoo na Ásia para dar de volta aos acionistas algum capital, de acordo com o texto do Wall Street Journal.

Outra alternativa seria ter um private equity comprando uma participação nas operações combinadas, dando aos acionistas do Yahoo um dividendo, conforme o jornal.

A AOL também estaria avaliando alternativas além de um acordo com o Yahoo, de acordo com a reportagem.

/ REUTERS