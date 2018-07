SÃO PAULO – Esta sexta-feira, 18 de abril, é um dia santo para os católicos, mas também é um dia de festa para a internet brasileira.

Há 25 anos, o domínio .br, que determina os endereços de sites registrados no Brasil, foi delegado pelo engenheiro Jon Postel, da IANA (Internet Assigned Numbers Authority, a entidade que controla nos nomes e endereços da rede) ao grupo que operava redes acadêmicas de internet no País.

Inicialmente, o domínio .br era utilizado apenas pela comunidade acadêmica, e em 1991 ganhou os subdomínios org.br (para organizações), gov.br (para governos), com.br e net.br (para registros em geral) e mil.br (para redes militares).

No começo de 1996, quando a internet começou a ser explorada comercialmente, o .br tinha 851 domínios — no final daquele ano, já eram 7,5 mil registros. Hoje, o País tem cerca de 3,4 milhões de registros, e está em sétimo lugar na lista de comínios para códigos de país. Quem controla os registros de novos endereços e sites no País é o Comitê Gestor da Internet (CGI.br).