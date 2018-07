Zuckerberg comemora seu aniversário a poucos dias da estreia do Facebook na bolsa de valores

NOVA YORK – O cofundador e executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, comemorou nessa segunda-feira, 14, seu 28º aniversário imerso nos preparativos da iminente estreia na bolsa de valores da popular rede social, que provavelmente começará a cotar na sexta-feira em Wall Street.

Nascido no dia 14 de maio de 1984 em White Plains (Nova York), de pai dentista e mãe psiquiatra e com três irmãs, Zuckerberg começará em poucos dias a se acotovelar com os diretores executivos das maiores empresas de Wall Street, que têm em média o dobro de sua idade.

Apesar disso, o jovem fundador da rede social, que já conecta mais de 900 milhões de pessoas no mundo todo, conseguiu atrair investidores para a maior oferta pública de venda de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa da internet da história.

Se tudo sair como está previsto, Zuckerberg protagonizará na próxima sexta-feira a cerimônia de abertura do mercado nova-iorquino Nasdaq, onde cotam algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo como a Apple e o Google, para marcar a esperada estreia de sua empresa na bolsa.

O canal financeiro CNBC informou que na próxima sexta o fundador de Facebook pressionará, da sede da rede social em Menlo Park (Califórnia), o botão que a cada manhã dá início às contratações no mercado Nasdaq, e um pequeno grupo de diretores será transferido para Nova York para realizar a estreia.

Tanto o CNBC como outros veículos especializados publicaram nessa segunda-feira, citando fontes ligadas à empresa fundada em fevereiro de 2004, que Facebook fixará o preço final de sua saída da bolsa na próxima quinta-feira e suas ações começarão a girar em Wall Street na sexta-feira, embora a rede social ainda não tenha confirmado a data.

Segundo os últimos documentos apresentados perante a Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), a rede social chegará à bolsa com um total de 388 milhões de ações por um preço de entre US$ 34 e US$ 38 cada uma, e o IPO poderia chegar a arrecadar até US$ 13,58 bilhões.

Com base nesses números, a firma chegará a Wall Street avaliada em mais de US$ 100 bilhões -, o que seria a maior estreia em Bolsa de uma empresa americana da internet desde a estreia do Google em 2004, com uma avaliação de US$ 23 bilhões.

Segundo esses documentos, Zuckerberg controlará 57,3% do poder de voto da companhia, uma vez que comece a cotar no Nasdaq sob o símbolo “FB”.

