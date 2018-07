Clientes da operadora enfrentaram problemas desde as 15 horas de quarta-feira

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – Os clientes da Telefônica Vivo enfrentam problemas desde as 15 horas devido à falha no fornecimento de energia na região Nordeste. “Os clientes da operadora no Nordeste podem estar encontrando dificuldades para utilizar os serviços de voz e dados”, afirmou a operadora de telefonia em nota à imprensa.

Segundo a empresa, os estados afetados são Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Piauí (em parte), Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. “Mesmo com o acionamento de geradores de energia e baterias da operadora, os clientes podem ter problemas para fazer e receber ligações e acessar a internet”, informou.

De acordo com o comunicado, todas as equipes técnicas da empresa na região encontram-se mobilizadas para buscar normalizar a situação no menor prazo possível, assim que o fornecimento de energia for restabelecido.

/ AGÊNCIA ESTADO