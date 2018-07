SÃO PAULO – O Google deve trazer ao Brasil este mês um de seus produtos mais comentados dos últimos tempos. Trata-se do Chromecast, dispositivo lançado nos EUA em 2013 que permite a transmissão de conteúdo da internet na tela da televisão.

A afirmação foi feita por Mario Queiroz, vice-presidente de produtos do Google, em entrevista à revista Info. O executivo disse à revista que o aparelho custará cerca de R$ 199 no País (nos EUA ele sai por US$ 35) e que chega às lojas no fim de maio.

O Chromecast tem o tamanho de um pendrive e é “espetado” na entrada HDMI da televisão. Com isso, pode receber via Wi-Fi vídeos do computador, smartphone ou tablet.

Os vídeos podem vir de aplicativos como YouTube, Netflix e Google Play Movies e outros habilitados para transmitir para o Chromecast. Mas também de qualquer site acessado no navegador Chrome (também do Google) já que o aparelho tem a capacidade de espelhar suas imagens. Isso significa que páginas de sites e fotos também podem ser visualizadas na TV.

Segundo o executivo do Google, os parceiros de conteúdo para o lançamento no Brasil serão inicialmente os mesmos do exterior, como Netflix, Rdio e Vevo, mas que depois devem ser incluídos “parceiros locais”.

Concorrência.

O aparelho chega para concorrer com a Apple TV, modelo cuja primeira versão a Apple lançou em 2007. No fim de abril, durante evento de divulgação de seus resultados financeiros, a Apple garantiu ter alcançado a marca de 20 milhões de unidades vendidas do Apple TV, que faz streaming de vídeo de aplicativos como iTunes, Netflix e YouTube. Segundo a Apple, compras de filmes e outros tipos de conteúdo através da Apple TV ultrapassaram US$ 1 bilhão no ano passado.

Embora o Google não tenha divulgado números sobre as vendas do Chromecast no exterior (além dos EUA, ele também está disponível em vários países europeus e no Canadá), vários indícios apontam para um produto bem-sucedido.

Um executivo sênior do Google recentemente disse que a empresa havia vendido “milhões” do aparelho. O Chromecast também está há meses como produto eletrônico mais vendido da Amazon norte-americana. E o maior varejista de eletrônicos do Reino Unido, o grupo Dixons, disse que vendeu um dispositivo a cada 4,5 segundos em sua rede no dia de lançamento na região.