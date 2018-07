Aparelho fotografa texto e o reproduz em áudio

Um aparelho que fotografa texto e o reproduz em áudio. Essa é a proposta do Intel Reader, que transforma páginas de livros em texto digital e MP3s e os narra com uma voz sintetizada. O aparelho foi criado para auxiliar pessoas com problemas de visão ou dislexia.

13/11/2009 | 18h14

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo