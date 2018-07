SÃO PAULO – O período de gestação costuma ser um momento empolgante para as mulheres, que querem saber a todo momento como está a saúde do seu filho.

Foi pensando nisso que uma empresa norte-americana desenvolveu o Bellabeat, um aparelho de ultrassom inteligente que funciona integrado a um smartphone para captar e gravar os batimentos cardíacos do bebê, além de permitir acompanhar o ganho de peso, saber como está a alimentação e rastrear os ‘chutes’ do bebê.

De acordo com a cofundadora do Bellabeat, Urska Srsen, a meta do aparelho é deixar as futuras mães mais calmas. “Queremos fazê-las aproveitar mais esse período excitante, dando a elas informações sobre a saúde do seu bebê”, disse ela ao site TechCrunch.

O Bellabeat bellabeat.com) custa cerca de US$ 129 e por enquanto está sendo vendido apenas nos EUA. Seu aplicativo funciona em iOS e Android.