HELSINQUE – O grupo finlandês de segurança de dados Codenomicon afirmou que defeitos de software em aparelhos equipados com o sistema Bluetooth estão se tornando mais fáceis de explorar, o que representa risco para os usuários.

A tecnologia Bluetooth de transmissão de dados via rádio é amplamente utilizada para conectar celulares a seus acessórios, e sua segurança, até o momento, não era vista como um grande problema.

A Codenomicon, porém, informou em estudo que encontrou problemas críticos em kits viva-voz Bluetooth para uso em automóveis, testados este ano.

Os problemas de segurança permitem que criminosos obtenham informações sobre o celular de um usuário, e códigos defeituosos poderiam resultar em danos no sistema eletrônico do veículo, colocando em risco a segurança do motorista.

“Os problemas são na implementação. Codificadores cometem erros humanos”, disse o chefe de tecnologia da Codenomicon, Ari Takanen, nesta sexta-feira, acrescentando que decidir qual dispositivo é o mais seguro foi muito difícil. “A qualidade do software é raramente visível para os consumidores”.

A Bluetooth SIG, lobista da indústria, quando questionada sobre as descobertas, afirmou que a tecnologia Bluetooth é segura.

