A distribuição por meio digital do auxilio emergencial, criado pelo governo para fazer frente às necessidades dos mais diretamente afetados pela pandemia de covid-19, abriu espaço para a disputa pelo público de baixa renda, parte dele até então fora do sistema bancário. Disparado na frente está a Caixa Econômica Federal, que, como operadora única do auxílio, em poucos meses colocou em pé um sistema de pagamentos que virou um novo negócio com pretensão de chegar à Bolsa no ano que vem. Mas esse é um nicho no qual outros bancos digitais estão de olho. A fintech Neon, que acaba de levantar R$ 1,6 bilhão, se aproxima das classes C e D e entrou no universo dos microempreendedores (MEI) com ofertas de serviços e produtos. Em um ano, já passam pela sua plataforma 25% dos 9 milhões de MEIs formais do País.

Mesmo com uma plataforma de 9,5 milhões de clientes, distante dos mais de 35 milhões que a Caixa amealhou por meio do auxílio, o presidente da Neon Pagamentos, Jean Sigrist, aposta que há sol para todos. "Esse movimento (da Caixa) reforça a tendência que já vínhamos observando na Neon, de individualização de contas nas classes C e D. O uso de tecnologia permite a redução de custos e ganhos de eficiência no setor bancário", diz Sigrist em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Werther Santana/Estadão - 19/12/2019 O presidente do Neon Pagamentos, Jean Sigrist.

O que chama de individualização de contas é o movimento, comum nas famílias de menor renda, de migração de uma conta compartilhada para uma própria, graças à redução de custos e facilidades da conta digital.

"Estamos falando de um mercado potencial de mais de 100 milhões de pessoas. Acreditamos que tem bastante espaço para crescer, sobretudo com a oferta de bons serviços. Só no segmento de MEIs, que é um mercado que olhamos com bastante atenção, temos mais de 10 milhões de pessoas", conta.

Há um ano, a Neon adquiriu a startup MEI Fácil e ganhou uma participação de 25% nesse segmento. "Esse é um cliente que tem dificuldade importante nos serviços bancários, que está quase no limbo", observa Sigrist. Há 15 dias, a fintech lançou uma carteira de serviços bancários completos para esse grupo, o que completa a plataforma que auxilia no cadastramento, retirada do CNPJ e na gestão fiscal do microempreendedor.

Sigrist diz que a proposta da Neon é ser simples. "A Neon não se propõe a ser um novo banco, com oferta gigantesca de serviços", afirma. Por outro lado, "a oferta de um único serviço não funciona", acrescenta.

O anúncio, em julho, no meio da pandemia, da aquisição da corretora mais antiga da Bolsa, a Magliano, veio nesse sentido. "Temos atuação focada em classe C expandida, que pega um bom pedaço de classe D e tangencia um público que não é grande investidor, e temos ambição de ajudar esse cliente a ter caminho", afirma.

As aquisições da Neon não terminam por aqui. "Nosso time de fusões e aquisições está olhando para oportunidades em tecnologia, que podem impactar nosso serviço, do ponto de vista de vazão aos nossos processos, e o universo do crédito e investimentos", contou, sem dar detalhes.