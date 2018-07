API de retweet oficial está ficando pronta, veja imagem

O ‘retweet’, ação tão familiar para quem é usuário do Twitter, foi uma funcionalidade inventada por usuários. Como se tornou parte da rotina da própria ferramenta, o Twitter resolveu incorporá-la oficialmente e está na fase final do desenvolvimento de uma interface de retweet dentro do próprio site. Nesta sexta, um dos desenvolvedores liberou um print do visual que a nova API vai incorporar ao Twitter:

