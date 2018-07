FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Você já teve a sensação de que precisava largar tudo para trás, arrumar as malas e sair para viajar por aí? Então talvez o Flight Tonight seja o aplicativo certo para você. Disponível para iOS, o app é capaz de encontrar passagens de avião para as próximas horas com bons preços, a despeito de tudo ser feito em cima da hora.

Criado pelo site de viagens Hopper, a intenção do app “é ajudar viajantes impulsivos a encontrar passagens e ofertas de última hora para sair de sua cidade”. Para usá-lo, é bastante simples: basta baixar o app na iTunes Store, escolher o aeroporto mais próximo da sua casa e pesquisar. A partir daí, o app vai mostrar os destinos próximos e os preços das passagens nas próximas horas.

Vale ressaltar, entretanto, que o app não faz milagre: é costume que viagens antecipadas com pelo menos três semanas de antecedência saiam mais em conta, graças ao planejamento usual da aviação civil. Mas, pelo menos, não custa tentar. Para baixar o app, clique aqui.