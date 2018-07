Juliana Diógenes

SÃO PAULO – O AppMyCity!, que premiará o melhor aplicativo urbano do mundo, divulgou a lista dos dez semifinalistas do concurso. O único brasileiro na disputa é o Switch Skate Guide, de São Paulo, que concorre com desenvolvedores da Espanha, Bélgica/França, Índia, Estados Unidos, Colômbia, Holanda, Austrália e Chile.

No dia 21 deste mês, serão conhecidos os três finalistas que irão apresentar os apps no principal evento organizado pela fundação, o New Cities Summit 2014. O encontro será em Dallas, nos Estados Unidos, entre 17 e 19 de junho. Após a exibição das ferramentas para o público, os mais de 1.000 convidados, entre líderes mundiais urbanos, inovadores e pesquisadores, votarão no seu favorito e o vencedor será anunciado ainda no evento. O ganhador recebe U$ 5 mil.

+ Saiba mais: SkateSquare quer ser o aplicativo definitivo do skate

App colaborativo mapeia lugares para se andar de skate por modalidade

Em funcionamento desde junho de 2013, o Switch Skate Guide permite que os usuários adicionem e procurem os melhores caminhos e picos para andar de skate. No aplicativo, o usuário pode também compartilhar fotos e vídeos, além de interagir com outras pessoas, como numa rede social. Há 800 pistas brasileiras e 415 de outros países registradas. Nele é possível indicar obstáculos, escolher notas de 1 a 5 e dar dicas sobre a qualidade da pista e horários mais indicados para uso. O APP tem hoje 11.380 usuários e está disponível para os sistemas iOS e Android.

“A ideia é que o aplicativo seja um objeto tão importante quanto o uso de uma joelheira ou um capacete. Nós queremos que, a partir do download, o usuário comece a explorar os lugares que não conhecia”, explica Igor Baliberdin, idealizador e designer criativo do aplicativo. Ele, o irmão Allan Baliberdin e os amigos Sidnei Vladisauskis e Flávio Ramos, todos skatistas, sentiam a necessidade de dicas sobre pistas reunidas em um só lugar ao rápido alcance das mãos.

Como todos trabalham com programação – à exceção de Igor, diretor criativo de uma agência digital -, a elaboração do aplicativo foi a alternativa mais viável para o grupo. “Queríamos unir a mobilidade do skate e dos centros urbanos, trazendo tudo para um lugar só, fazer essa interação e criar uma rede de skatistas”, diz Baliberdin.

Na opinião dele, uma das principais propostas do aplicativo é reverter a imagem “marginalizada” do skatista pela sociedade. Com o Switch Skate Guide, os criadores acreditam que conseguem promover forte integração do usuário com a cidade e, ao mesmo tempo, levar para o universo digital uma forma de discussão do ambiente urbano. “O aplicativo convida o cidadão comum a participar do espaço urbano e acaba criando uma discussão muito bacana: o que faço da minha cidade?”.

Edições anteriores.

Em 2013, o vencedor da edição do AppMyCity! foi o Colab.re, um aplicativo brasileiro desenvolvido por cinco sócio-fundadores, Bruno Aracaty, Gustavo Maia, Paulo Pandolfi, Josemando Sobral e Vitor Guedes. Eles concorreram com desenvolvedores de ferramentas móveis de Israel e dos Estados Unidos.

Baseado em três pilares – fiscalizar, propor e avaliar -, o Colab.re (o nome vem de colaborar) é uma ferramenta que permite aos usuários a fiscalização de problemas, a proposição de soluções e a avaliação da qualidade dos serviços públicos nos centros urbanos.

No Colab.re, os cidadãos podem registrar reclamações sobre um buraco na rua e o aplicativo faz a ponte com os órgãos públicos para cobrar o reparo. A ferramenta se estende ainda à participação de prefeituras no gerenciamento e na interação das demandas da população.

Em 2012, o ganhador do concurso foi o CityGardens, um app francês que, com o recurso de geolocalização, oferece informações sobre abertura, fechamento, possibilidade para piqueninque, banheiros, história local e pontos interessantes de parques públicos de Paris.

Conheça os 10 semifinalistas do AppMyCity! 2014:

- Blue Parking (Valladolid, Espanha) fornece uma visão em tempo real de estacionamentos disponíveis e permite ainda o pagamento por meio do aplicativo. Informações em tempo real são fornecidas pelos usuários – sem a necessidade, portanto, de sensores adicionais – enquanto um código QR é impresso e permite que os fiscais do estacionamento chequem os pagamentos.

Disponível: App Store, Google Play

- I Change My City (Bangalore, Índia) permite aos usuários enviarem imagens com indicação geográfica de um problema urbano. Isso, então, é reportado para o governo local, e os usuários podem acompanhar todo o progresso, bem como votar para chamar mais atenção de determinadas questões.

Disponível: App Store , Google Play , mobile web-app

- Djump (Bruxelas, Bélgica/Paris, França) é um serviço de compartilhamento de direção entre motoristas, que permite o cadastro de motoristas para que possam oferecer caronas, solicitar caronas e atender pedidos de caronas. Os usuários podem monitorar motoristas em tempo real e optam por dar um donativo voluntário no final do passeio.

Disponível: App Store, Google Play

- Mind My Business (Nova York, Estados Unidos) usa dados abertos, análise preditiva, e um ranking com patente pendente que dá a pequenos comerciantes atualizações sobre tudo o que acontece na área. Isto inclui futuras obras rodoviárias, reclamações de moradores das proximidades ou mudanças na legislação que poderia afetá-los.

Disponível: App Store

- Parqueate (Bogotá, Colômbia) fornece a maior base de dados sobre estacionamentos de Bogotá, convidando os usuários a adicionar novos lugares de estacionamento, bem como classificar os já existentes. No futuro, os usuários serão capazes de alugar seus espaços de estacionamento não utilizados por meio do aplicativo.

Disponível: Google Play

- Peerby (Amsterdã, Holanda) permite que as pessoas peçam coisas de que precisam a seus vizinhos em menos de 30 minutos. Usuários posta, algo que eles querem pedir emprestado e os vizinhos receberão uma notificação de envio, que pode ser respondida com um único toque.

Disponível: App Store , mobile web-app

- RipeNearMe (Adelaide, Austrália) mapeia plantas comestíveis que crescem em terrenos públicos e alimentos produzidos por cidadãos comuns. Os usuários podem localizar, compartilhar, trocar ou vender produtos, e podem até mesmo se “inscrever” em uma árvore/planta para obter uma notificação quando está madura.

Disponível: Mobile web-app

- SIGA Chile (Santiago, Chile) fornece uma plataforma que mapeia quão acessíveis são os locais públicos para pessoas com deficiência. Os usuários podem avaliar os lugares e as suas instalações, fazer upload de fotos e discutir como esses locais podem ser melhorados.

Disponível: App Store, Google Play

- Social Cyclist (Nova York, Estados Unidos) encoraja motoristas de bicicleta a mapear suas rotas preferenciais, denunciar as condições das estradas perigosas e votar em seus locais preferidos para uma futura infraestrutura cicloviária. Esses dados agregados podem, posteriormente, ser usados pelas cidades para planejar a futura infra-estrutura.

Disponível: App Store , Google Play

- Switch Skate Guide (São Paulo, Brasil) permite que os usuários adicionem e procurem num mapa as pistas de skate. Eles podem inserir geotaguear suas fotos e vídeos de um determinado local, bem como interagir com outros usuários.

Disponível: App Store, Google Play