Jason Alden/Bloomberg Versão mais recente do aplicativo da Netflix para Android cita em seu código o recurso "sleep timer".

A versão atual do aplicativo da Netflix para o sistema Android, disponibilizada recentemente na Google Play Store, tem em seu código uma linha programável que cita o "sleep timer", recurso de desligamento automático.

Segundo o site XDA Developers, o código não traz nenhum acionamento específico para o recurso, mas sua citação pode indicar que a Netflix estuda a opção para atualizações futuras. É comum que desenvolvedores incluam funções inativas em aplicativos para sua adoção posteriormente - o que não garante que a função realmente será adotada, pois a empresa pode simplesmente decidir pela sua exclusão.

O "sleep timer" permite o desligamento automático após um grande tempo de ociosidade. O recurso é comum em televisores, por exemplo. Nas TVs, é possível configurar para que o aparelho desligue depois de um tempo pré-determinado.

A Netflix não possui o "sleep timer" atualmente, mas tem uma outra função: na TV, computador ou smartphone, se o usuário não inserir nenhum comando no aplicativo por um determinado tempo, a exibição do conteúdo é interrompida e a plataforma pergunta se ainda "tem alguém assistindo", com as opções "continuar assistindo" e "sair".

A função poderia ser atualizada para o "sleep timer", nas próximas atualizações do aplicativo. A Netflix não comentou as informações.