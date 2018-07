TORONTO – Precisa de mais motivação para ir à academia? Talvez alguns prêmios grátis resolvam o problema. Pelo menos é essa a premissa do Nexercise, um aplicativo gratuito para iPhone que rastreia atividades que vão desde corrida e levantamento de peso a esgrima e pólo, recompensando usuários com produtos gratuitos e com desconto.

“Estamos tentando criar um estilo de vida –não uma solução rápida”, disse o co-fundador da produtora do aplicativo, Benjamin Young. “Não nos focamos em quantos quilômetros você correu ou quantos quilos levantou. Você recebe pontos no jogo por ter um comportamento saudável”.

Usuários podem acumular pontos com base na duração de seus treinos e em outros comportamentos que reforçam hábitos de exercícios frequentes. Usuários que exercitam-se com um amigo ou em um dia chuvoso, por exemplo, acumulam pontos extras.

Usuários com mais pontos têm mais chances de ganhar prêmios, e os que chegam a níveis mais altos têm acesso a prêmios de maior valor.

De acordo com Young, as chances de se ganhar um prêmio no menor nível são de cerca de 25%, com prêmios que vão de um vale presente de US$ 5 e cupons para itens como suplementos energéticos e até um vale presente de US$ 250.

O Nexercise está disponível para download no mundo todo pela App Store da Apple.

