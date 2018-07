O primeiro aplicativo oficial da família real do Reino Unido foi lançado nesta terça-feira, 5. Com o casamento de príncipe William e Kate Middleton se aproximando, não é de surpreender que o tema do app sejam as núpcias reais.

O Royal App, lançado pela Royal Collection, conterá detalhes sobre sete casamentos monárquicos anteriores, entre os quais o da rainha Victoria e príncipe Albert em 1840 e o do príncipe Charles, pai de William, com a princesa Diana, em 1981.

O aplicativo se encerra com o segundo casamento de Charles, com Camilla, em 2005.

O aplicativo estará disponível para downloads por usuários da Apple e Android a partir de 18 de abril, ao preço de 1,79 libra, e representa a mais recente incursão da família real britânica ao mundo digital, depois do lançamento de contas no Twitter, Facebook e YouTube.

O aplicativo matrimonial incluirá detalhes sobre a “tradição, esplendor e romance” das sete núpcias anteriores, com imagens dos vestidos, joias e presentes, de acordo com a Royal Collection, a organização que controla a coleção de arte da família real.

“É apropriado e também motivo de entusiasmo que o primeiro aplicativo da Royal Collection mostre as histórias de passadas núpcias reais e ofereça amplo contexto histórico para a cerimônia de 29 de abril”, disse Jemima Reille, a diretora editorial e de novas mídias da organização.

Os criadores dizem que os pontos altos do aplicativo, que em breve estará disponível em oito idiomas, incluem imagens de um broche de safiras e diamantes que a rainha Victoria ganhou de seu marido e do vestido de casamento da atual rainha, criado por Norman Hartnell.

O Royal App não é o primeiro criado para os fãs entusiastas das núpcias reais iminentes. No mês passado, uma companhia de mídia lançou um aplicativo que promete destacar as mais recentes informações sobre o casamento de William, para usuários do iPad.

