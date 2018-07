FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Às vezes, pegar uma carona pode te levar adiante muito mais rápido. Pelo menos essa parece ser a ideia por trás do crescimento vertiginoso da Uber, empresa dona de um aplicativo capaz de gerenciar caronas em grandes centros urbanos. Após uma nova rodada de investimentos, a empresa pode chegar a valer US$ 17 bilhões.

O número impressiona por si só, mas cresce ainda mais aos olhos quando se lembra que a Uber atingiu a marca de US$ 10 bilhões há cerca de duas semanas. De acordo com o Wall Street Journal, a empresa atraiu uma série de investidores nos últimos tempos, promovendo seu crescimento.

Com US$ 17 bilhões, o Uber se torna um serviço mais valioso que Airbnb (US$ 10 bi), Dropbox (US$ 10 bi) e Spotify (US$ 4 bi), e chega perto de grandes empresas tecnológicas, como Twitter, cujo valor de mercado nessa segunda-feira era de US$ 17,9 bilhões na bolsa de valores. Vale lembrar que o WhatsApp foi recentemente comprado pelo Facebook por US$ 19 bilhões.

O serviço, que deixa motoristas cobrarem por caronas de seus passageiros, tem rivalizado com empresas de táxi em grandes cidades norte-americanas, e prepara-se para chegar ao Brasil. No site do Uber, já é possível ver o Rio de Janeiro como citado entre as cidades que a empresa está presente, embora o endereço avise que o serviço deve “começar em breve”.

O trajeto entre o centro da cidade e o aeroporto Santos Dumont sai por R$ 65, enquanto o trajeto entre o centro da cidade e o aeroporto do Galeão sai por R$ 120.