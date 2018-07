FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – Apesar de estar disponível na App Store e na Google Play desde novembro de 2014, o aplicativo de dublagens Dubsmash começou a fazer sucesso apenas nesta semana. Na última quinta-feira, 9, o programa alcançou a marca de 20 milhões de downloads e viralizou nas redes sociais.

A lógica e o funcionamento do app é simples. O usuário escolhe um arquivo de áudio – que pode ser preexistente na lista do Dubsmash ou adicionado pela própria pessoa – e grava um vídeo com a câmera frontal do celular como se estivesse realmente falando o áudio escolhido. Além disso, é possível inserir filtros e figuras durante a gravação.

Dezenas de áudios são oferecidos pelo aplicativo para o usuário utilizar. Frases de filmes, políticos, citações absurdas, desenhos animados, sons de animais e até comerciais marcantes podem ser encontrados.

O Dubsmash foi criado por programadores alemães – Jonas Druppel, Roland Grenke e Daniel Taschik – e já está disponível em 192 países. O app já possui versão traduzida para o português.

