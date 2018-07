Brewbot busca financiamento no Kickstarter para transformar qualquer um em mestre cervejeiro

SÃO PAULO – Fazer sua própria cerveja é uma tarefa complicada, mas um projeto divulgado no Kickstarter quer mudar essa situação e transformar qualquer pessoa em um mestre cervejeiro. Tudo graças ao uso de um iPhone.

Usar o Brewbot – nome dado à invenção por seus criadores de Belfast, Irlanda do Norte – é simples: basta ao usuário escolher sua receita favorita de cerveja no iPhone e conectar o celular à máquina cervejeira via Bluetooth.

A máquina regulará a água, ingredientes e temperatura da maneira correta, bastando ao dono do Brewbot apenas beber.

Atualmente, o projeto encontra-se em fase de protótipo, e precisa arrecadar 100 mil libras para tornar-se realidade. Faltando 20 dias para o fim da data estipulada pela equipe, o Brewbot já recebeu 58 mil libras em contribuições. Completada a fase de arrecadação, o grupo espera criar uma versão para Android da máquina.

Entretanto, a facilidade tem um preço: para levar uma máquina dessas para casa, na fase de contribuição, é preciso desembolsar 1600 libras, enquanto um kit de fabricação caseira de cerveja custa em torno de US$ 100.