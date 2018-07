Duolingo Aplicativo da Duolingo para memorizar assuntos diversos através de cartas é traduzido para português.

Memorizar algo não é fácil. Para decorar as capitais dos países da América ou o nome de todos ossos do corpo, cada um cria suas técnicas próprias. Para ajudar aqueles que estão estudando, o aplicativo da Duolingo, chamado Tinycards, traz para o mundo digital o método de usar cartões com imagens para guardar informações. O app, premiado pela Apple como um dos dez melhores aplicativos para iPhone em 2016, chega ao Brasil nesta quinta-feira, 14. Está disponível em português no Android e também na versão web.

O Tinycards é a primeira iniciativa da Duolingo fora do universo de idiomas. O aplicativo funciona de maneira bastante intuitiva, com mais de 200 mil opções de baralhos sobre temas diversos. Para o lançamento no Brasil, todo o conteúdo de Geografia, Ciências e História será traduzido. Mas há baralhos com temas menos “escolares”, como o que ensina o nome dos melhores jogadores de futebol e o que ajuda a decorar nomes de série de televisão. É possível também criar seus próprios baralhos e compartilhar dentro do aplicativo.

Gina Gotthilf, vice-presidente de expansão da Duolingo, conta que o Brasil é o segundo maior mercado da empresa no mundo, por isso a vontade de trazer o Tinycards para o País. “Acreditamos que o app ajudará os estudantes e profissionais brasileiros a aprenderem rapidamente, se prepararem para provas e até memorizarem todos os nomes dos personagens de Game of Thrones”, diz a executiva.

Duolingo Dentro do Tinycards, os usuários poderão criar e compartilhar os seus próprios baralhos.

Interface. Dentro do aplicativo, a navegação é simples. Depois de escolher o baralho desejado, o sistema vai mostrando as cartas com fotos. Para virá-las e ver o nome do objeto, basta clicar na tela do smartphone ou clicar com o mouse. Quando mais de dois cartões foram vistos, o programa começa a fazer perguntas envolvendo as informações mostradas.

Conforme acertam as respostas, os usuários desbloqueiam novos níveis, em que a dificuldade aumenta. Os algoritmos do aplicativo, que se adaptam para cada pessoa, trabalham em segundo plano para garantir que os conceitos estudados há mais tempo não sejam esquecidos.

A lógica de jogo e aprendizado utilizada dentro de cada baralho é muito similar a presente no aplicativo de idiomas Duolingo. O design, as fontes e o esquema de cores dos aplicativos também são bastante similares.