Aplicativo do Apontador tem busca local e realidade aumentada

O novo aplicativo para iPhone e iPod Touch do Apontador aposta na realidade aumentada e na geolocalização. Ele segue a mesma linha de outros programas estrangeiros, que mostram os resultados da busca por serviços e endereços sobre a imagem captada pela câmera. A diferença é que o conteúdo é no Brasil, com os mesmos serviços cadastrados no site do Apontador.

01/02/2010 | 19h04

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo