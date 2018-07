Chamado Meteor, o aplicativo é da Apple e serve para iPhone, iPad e iPod Touch

WASHINGTON – Um novo aplicativo da Apple para iPhone, iPad e iPod Touch, batizado de Meteor Counter, ajudará a Nasa a rastrear os meteoritos que caem sobre o planeta a partir de informações fornecidas pelos usuários, anunciou a agência americana nesta terça, 13.

Todos os dias, cerca de 40 toneladas de meteoritos caem no planeta, embora quase todos sejam pequenos e se desintegrem sem causar danos à atmosfera terrestre, gerando apenas uma chuva de meteoritos.

Com o objetivo de receber informações sobre os restos dos meteoros, a Nasa e a Apple criaram agora esta nova ferramenta para que os cidadãos contribuam com as pesquisas da agência espacial através de seus smartphones.

“Com este aplicativo, gente de todo tipo pode contribuir para uma autêntica pesquisa da Nasa”, disse Bill Cooke, do Escritório de Meteoritos da agência, que patrocinou o projeto.

“Os dados fornecidos pelos cidadãos nos ajudarão a descobrir novas chuvas de meteoros, localizar os rastros dos cometas e criar um mapa da distribuição dos meteoritos ao redor da órbita da Terra”, acrescentou Cooke.

O aplicativo utiliza uma interface que simula um piano, onde cada tecla é destinada a identificar cada tipo de meteorito em função de seu tamanho e luminosidade.

“Cada vez que alguém avistar um meteoro, simplesmente deve pressionar a tecla correspondente a seu brilho. As teclas da esquerda correspondem aos meteoros que têm uma tênue luz visível à simples vista, e as teclas da direita representam assombrosas bolas de fogo”, explicou.

Depois disso, o próprio aplicativo carrega os dados para que sejam processados pelos funcionários da Nasa, que registram o momento no qual foi avistado o meteorito, a magnitude do mesmo e sua localização.

O aplicativo está disponível de maneira gratuita na Apple Store.

