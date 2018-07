Rival do Whatsapp, e muito popular no Japão, serviço ganhou força com investimentos na Europa e na América Latina

SÃO PAULO – O Line, aplicativo de mensagens instantâneas que rivaliza com o Whatsapp, chegou nesta segunda-feira, 25, a 300 milhões de usuários. É um número expressivo, especialmente considerando que em janeiro o serviço possuía apenas 100 milhões de usuários.

Muito popular no Japão, o Line verificou um grande crescimento na Europa e na América Latina nos últimos meses, depois de ver que seus esforços nos EUA não tiveram o sucesso esperado. Segundo reportagem do The Next Web, o serviço deve fazer uma nova investida no país em breve.

Ainda no The Next Web, a CEO do Line nos Estados Unidos, Jeanie Han, negou a possibilidade da empresa abrir seu capital nos próximos meses. O serviço não revela, entretanto, quantos usuários ativos têm, sendo difícil comparar seu tamanho com o do Whatsapp (350 milhões de usuários ativos em um mês) ou o WeChat (280 milhões).

O gráfico abaixo mostra a escalada do Line nos últimos meses – no Brasil, o app está disponível para ser baixado desde o dia 7 de outubro.