SÃO PAULO – Usuários do iOS, o sistema operacional para dispositivos móveis da Apple, agora podem baixar torrents diretamente em seus smartphones e tablets, através do aplicativo Blue Downloader — o primeiro do tipo a ser aprovado pela empresa da maçã para estar disponível na App Store.

Os torrents, (ou arquivos .torrent) normalmente são utilizados por serviços de compartilhamento de arquivos como filmes e músicas, especialmente de forma pirata — o que faz com que eles não sejam bem vistos pela Apple historicamente. Segundo o criador do Blue Downloader, Harrison Tyler, a aprovação da Apple foi parcial, deixando o aplicativo oferecer apenas downloads de torrents que não oferecem conteúdo pirata, de sites como o Archive.org, o Bitlove e o Linuxtracker.

“Se a Apple visse um app que permitisse o download de torrents irrestrito, eles não teriam aceitado colocá-lo na App Store. Não gosto de restrições, mas aceitei modificar a acessibilidade do app para isso”, declarou Tyler ao TorrentFreak.

Entretanto, uma atualização do Blue Downloader após a aprovação da Apple permitiu que os usuários buscassem por torrents no Google, podendo acessar o conteúdo de servidores que hospedam .torrents piratas, como o Piratebay e o Kickass. A atualização faz com que o Blue Downloader possa ser removido da App Store a qualquer instante.

Por enquanto, o app custa US$ 2,99 (R$ 6,79).