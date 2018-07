Estações de rádio dos jogos GTA 3, Vice City, San Andreas e de outros estão reunidas em app para Android

SÃO PAULO – Nos games da série Grand Theft Auto, jogadores já fizeram muita atrocidade embalados ao som dessas rádios. Agora, estas rádios estão reunidas em um aplicativo para Android – não há versão para iOS, ao menos por enquanto.

As estações virtuais são dos jogos GTA III, GTA Vice City, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, GTA San Andreas e GTA IV (com a ausência temporária de algumas dessa edição).

—-

Além do app, existe um canal no Youtube que também levou boa parte das estações de rádios da série (veja exemplo de estação do ‘Vice City’ ao lado)para o site de vídeos. Confira lá.

O app é gratuito e pode ser baixado aqui.